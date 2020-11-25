  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de otobanda ters yönde ilerlerken bir kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü tutuklandı
Aktüel

İzmir'de otobanda ters yönde ilerlerken bir kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Sürücünün, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair rapor savcılığa gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:17:10 -
İzmir'de otobanda ters yönde ilerlerken bir kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz'da otomobiliyle ters yönde ilerlerken başka bir otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'daki kazanın ardından Urla Devlet Hastanesinde tedavi gören M.Ö, taburcu edildi.

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtilen genç kadın, Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun savcılığa ulaşmasının ardından ifadesi alınan M.Ö, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca "olası kastla adam öldürme" suçundan hazırlanan fezleke ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

- Kaza

M.Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö, hastaneye kaldırılmıştı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtilen M.Ö'nün tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP'li Millet..
Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor
Dünya

Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor

Dağlık Karabağ bölgesinde, bu gece yarısı Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek olan Kelbecer bölgesinden son Ermeni askeri birlikleri çıkıyor. E..
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay