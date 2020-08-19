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Aktüel İzmir'de oto tamir atölyesindeki yangın hasara neden oldu
Aktüel

İzmir'de oto tamir atölyesindeki yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekipleri, mesai saati sonrası çıkan yangın sırasında depoda sıkışmış güvercini özgürlüğüne kavuşturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:27:36 -
İzmir'de oto tamir atölyesindeki yangın hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki oto tamir atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi 7418 Sokak'taki bir tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Atölyenin yedek parça deposunda mesai saati sonrası çıkan yangın hasara neden oldu.

Olay sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, depoda kalmış bir güvercinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.


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