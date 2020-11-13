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Ekonomi İzmir'de OSB'lerde mesai 07.00'de başlayacak
Ekonomi

İzmir'de OSB'lerde mesai 07.00'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:33:11 -
İzmir'de OSB'lerde mesai 07.00'de başlayacak

İZMİR (AA) - İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesainin 07.00'de başlayacağı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararlar doğrultusunda 16 Kasım'dan itibaren olmak üzere OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için 07.00-16.00 olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçildi.

Söz konusu bölge, site ve kuruluşlarda faaliyet gösteren firmalar için mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmaların mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerine bırakıldı.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması da kararlar arasında yer aldı.

Depremde evleri yıkılan, evleri az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olanlara ait elektrik, su, doğal gaz, telefon ve internet faturası borçları nedeni ile üç ay süreyle hizmet sonlandırma ve kesinti işleminin uygulanmayacağı ifade edildi.


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