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Gündem İzmir'de ormanlık alanda yangın!
Gündem

İzmir'de ormanlık alanda yangın!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 16:29:00 -
İzmir'de ormanlık alanda yangın!

Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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