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Gündem İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Gündem

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-27 19:59:00 -
İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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