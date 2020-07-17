İzmir'de orman yangını çıktı
Çeşme'deki otluk alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor
İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.