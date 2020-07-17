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Aktüel

İzmir'de orman yangını çıktı

Çeşme'deki otluk alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:49:19 -
İzmir'de orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.


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