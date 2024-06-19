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Gündem İzmir’de orman yangını
Gündem

İzmir’de orman yangını

Yeniakit Publisher
2024-06-19 16:28:00 -

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor; alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karaburun ilçesinde bulunan makilik alanda, saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarı etkisiyle yayılan alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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