İzmir’de orman yangını
İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor; alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Karaburun ilçesinde bulunan makilik alanda, saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarı etkisiyle yayılan alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Gündem
Çanakkale'de 14 saattir kontrol altına alınamayan orman yangınına havadan müdahale başladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO