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Aktüel

İzmir’de oda başkanının kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki futbolcu ile kardeşi yaralandı

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın kullandığı otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletteki TFF 3. Lig ekibi Somaspor oyuncusu Melih Vardar yoğun bakımda tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:11:08 -
İzmir’de oda başkanının kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki futbolcu ile kardeşi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklette bulunan profesyonel futbolcu Melih Vardar ile kardeşi yaralandı.

Çeşme - İzmir kara yolu üzerindeki Uğur Mumcu Kavşağı'nda Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydınhan'ın kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Melih (29) ve Semih Vardar'ın (27) bulunduğu elektrikli motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Vardar kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da oynayan profesyonel futbolcu Melih Vardar'ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Aydınhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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