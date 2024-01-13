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Yerel İzmir'de 'naylon fatura' operasyonunda 5 gözaltı
Yerel

İzmir'de 'naylon fatura' operasyonunda 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 17:31:00 -
İzmir'de 'naylon fatura' operasyonunda 5 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen "naylon fatura" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen "naylon fatura" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 ikamet ile 6 iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda 2 milyon lira değerinde naylon fatura, 15 e-arşiv fatura, pos cihazı, iki dizüstü bilgisayar, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ile 30 fişek ele geçirildi. ​​​​​​​

Polis, 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

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