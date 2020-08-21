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Aktüel İzmir'de minibüsünün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı
Aktüel

İzmir'de minibüsünün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:55:27 -
İzmir'de minibüsünün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren minibüsünün bir yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 J 1510 plakalı minibüs, Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde önüne yavru köpek çıkmasına rağmen yoluna devam etti.

Minibüsün altına giren köpek, lastiğin altında kalarak can verdi. Bu sırada başka bir köpeğin ölmek üzere olan yavru köpeği koklaması dikkati çekti.

Çalışanların duruma tepki göstermesine rağmen minibüs sürücüsü yoluna devam ederek istasyondan çıktı.

Olay, istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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