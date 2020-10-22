İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha yaşamını yitirdi
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
İZMİR (AA) - İzmir'de bir kişi daha sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdi.
Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Bülent E, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bülent E'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.