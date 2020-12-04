İzmir'de maske takmayan 803 kişiye 745 bin 900 lira para cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de bugün yapılan denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 803 kişiye 745 bin 900 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir Valiliğinin Twitter hesabından alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan denetimler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada yer alan tabloya göre kentteki denetlenen 41 alışveriş merkezinden birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 7 bin 96 iş yerinden 20 iş yerine 46 bin 661 lira idari para cezası kesildi ve 4 iş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 803 kişiye 745 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 157 kişi hakkında da suç duyurusu gerçekleştirildi.