Koronavirüse karşı etkili bir ilaç ve aşı bulunamadı. Bilim insanları bu konuda çalışmalarını sürdürürken hastalığa karşı alınabilecek en önemli tedbir maske ve mesafe olarak gösteriliyor. Pek çok ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İzmir’de yaşayanlar ya da İzmir’e gidecek olanlar sık sık “İzmir’de maske kullanmak zorunlu mu?” sorusunun cevabını araştırıyor.

İzmir'de maske takmak zorunlu mu?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Zorunlu alanlarda maske kullanmamanın cezası 900 TL olarak açıklandı.