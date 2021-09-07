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Gündem İzmir'de makilik yangınları kontrol altına alındı
Gündem

İzmir'de makilik yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ve Bayraklı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:53:00 -
İzmir'de makilik yangınları kontrol altına alındı

Torbalı ilçesi Bozköy ile Çapak mahalleleri arasındaki makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 9 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu.

Bayraklı ilçesinde de şehir hastanesi mevkisinde makilik ve otluk alan ile ağaçlandırma sahasında çıkan yangına 2 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri müdahale etti.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

 

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