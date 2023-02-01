İzmir’de kreş ve gündüz bakımevi yerleri kiraya veriliyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Konak Hizmet Binası Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler 10.02.2023 günü 10:30 saatine kadar (İzmir İl sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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