  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünün sahibine ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:13:33 -
İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünün sahibine ceza

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir düğüne katılanların sosyal mesafeye uymaması, maske takmamaları ve izinsiz havai fişek atılması nedeniyle düğün sahibine toplam 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti.

Düğüne katılanların maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığını saptayan ekipler, düğün sahibine idari para cezası uyguladı.

Düğün sahibine maske kullanımına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi.

- Sadece 1 kişi maske takmış

Öte yandan, sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı