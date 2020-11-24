  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "piknik" düzenlemesi
Aktüel

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "piknik" düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:11:49 -
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "piknik" düzenlemesi

İZMİR (AA) - İzmir'de sahil bantları ve mesire alanlarında oturarak piknik yapmak yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni kararlar aldı.

Yeni düzenlemeye göre, İzmir'de mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmeyecek.

Semt araları veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren, "bitpazarı" olarak adlandırılan pazarların faaliyetleri ileri bir tarihe kadar durduruldu.

Yeni düzenlemeyle, sahil bantları, parklar, mesire ve piknik alanları ile ören yerlerinde sandalyeyle veya oturarak piknik yapmak yasaklandı.

Kararla, AVM'lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyeler kaldırılacak, paket servis alan kişilerin kalabalık oluşturması ve salgınla mücadeleyle uyumsuz görüntülerin ortaya çıkmasına engel olunacak.

Kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Gündem

Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisi, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak arandı. Gemide yasadışı herhangi bir şey bulunama..
Almanya'dan pişkin Türk gemisi açıklaması
Dünya

Almanya'dan pişkin Türk gemisi açıklaması

Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, ge..
Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı
Gündem

Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı

Fransız L'Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais, sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını dünyaya duyurdu. Rus hava savunma si..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay