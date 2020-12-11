İzmir'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında iş yeri ve araçları denetledi, tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi.

Kentte maske tedbirine genelde uyulduğu, yoğunluğun olduğu noktalarda sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgeye ilişkin de denetimler yapıldı.

Kentin sahile kıyısı olan Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde olta balıkçılığı yapan amatör balıkçıların maske ve mesafe kuralına dikkat ettiği ancak bazı iskelelerde 3 metrelik mesafe kuralının ihlal ettikleri belirlendi.

Sahilde balık avlayan Mevlüt Suseven, AA muhabirine, 20 yıldır İzmir Körfezi'nde balık tuttuğunu belirterek, "Şahsen ben kurallara uymaya özen gösteriyorum. Sadece koronavirüs kurallarına değil, çevre kurallarına da." dedi.

Suseven, zaman zaman kolluk kuvvetlerin ve zabıtların uyarılar yaptığını dile getirdi.

Cemal Gürsel Avcı ise genel anlamda İzmir’de kurallara uyulduğunu ancak bazı kişilerin yan yana olta atmaya devam ettiğini söyledi.

KOAH hastası olduğunu belirten Avcı, "Yanıma kimseyi yaklaştırmıyorum. Gençleri de uyarıyoruz." ifadesini kullandı.



