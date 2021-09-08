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Gündem İzmir'de korkutan yangın
Gündem

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 13:01:00 -
İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı.

Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

1 saatte söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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