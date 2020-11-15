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Gündem İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaşlar panikledi
Gündem

İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaşlar panikledi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde deniz marulu olarak isimlendirilen yeşil su bitkisi denizi kapladı. Görenlerin şaşkına döndüğü yeşil renkli su bitkisinin depremden dolayı bu hale gelebileceği söylenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:35:00 -
İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaşlar panikledi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı. Karşıyaka'daki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi yeşil renkli su bitkisiyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak bitkiyle kaplı denizi görenler hayrete düştü.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken Uğur Karahan isimli vatandaş, "Şaşırdım, İzmir'de böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Buraya Bergama'dan geldim. Depremden dolayı oluşmuş olabilir. Kış geldiği için de oluşmuş olabilir. Denizin yeşil olduğunu görünce korktum" dedi.

"Bu manzara İzmir'e yakışmyor"

Denizdeki görüntünün İzmir'e yakışmadığını söyleyen Denizcan Tosun da, "Bostanlı'da daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadık. Bu manzarayı görmek beni çok üzdü. Yoğun bir koku da var. Çiğli tarafında yoğun bir çöp kokusu var" dedi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, arıtmada kullanılan Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda denize verilen besince zengin atıkların deniz maruluna sebep olduğunu bildirdi.

 

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