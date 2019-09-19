İzmir'de korkutan deprem İzmir'in Urla ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü İzmir Urla olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin 2.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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