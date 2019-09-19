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İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Urla ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:42
İzmir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü İzmir Urla olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Depremin 2.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:42
  1. İzmir deprem
  2. deprem mi oldu

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