THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

İzmir'de korkunç kaza! İkisi de hamileydi...

İzmir’in Çiğli ilçesinde otomobilin, yol kenarından duran bir başka otomobile çarptığı kazada, 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan Gamze Arba’nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Yaralılar ile bebeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:35
İzmir'de korkunç kaza! İkisi de hamileydi...


İzmir’in Çiğli ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Harmandalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çiğli’den Menemen yönüne giden Yusuf Özdemir yönetimindeki 35 KB 1661 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajı alamayınca yol kenarında duran 35 DA 8104 plakalı otomobile çarptı. Kazada, park halindeki araçta bulunan hamile Gökçe Çelikkol ile Gamze Arba, Osman Arba ve Hakan Çelikkol ile diğer otomobilin sürücüsü Yusuf Özdemir ve yanındaki Sami Maktan yaralandı

İKİSİ DE HAMİLE

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gamze Arba’nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:35
  1. İzmir'de korkunç kaza
  2. ölü ve yaralılar
  3. trafik kazası
  4. ölümlü kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal medya resti
    1. Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal..
    2. Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    3. ASİM’den anlamlı çağrı: Gelin bir olalım
    4. Vahşet! Yüzü yakılan küçük köpek tek..
    5. AGD’den 'Cuma Vakti' taktiri
    6. Bunun adı namussuzluk! ABD medyasından..
    7. ABD’ye karşı bir yıllık maaşını..
    8. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    9. Azim ve ümidin yazarı, tek parmağıyla..
    10. Meslek lisesi mezunu genç, kendi..
    11. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin..
    12. İzmir'de korkunç kaza! İkisi de..
    13. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan..
    14. ''Direnirsek kazanırız''
    15. Yola inen dev Geyik sürücüleri korkuttu!
    16. Badou Ndiaye kadro dışı kaldı
    17. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin..
    18. İyi Parti tiyatrosu! Akşener: Nerede..
    19. FETÖ’cülerden temizlenen Koza’da rekor..
    20. Fransa'ya yılda 45 TIR salyangoz ihraç..
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar