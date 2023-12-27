  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de korku dolu anlar
Yerel

İzmir'de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2023-12-27 07:53:00 -

İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede husumetlisi tarafından bir kez daha bıçaklandı. Korku dolu anların yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (29) ve husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında mahallede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı. Taraflar birbirlerini bıçaklarken, A.Ö., yakınları tarafından araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yaralı A.Ö., Travma Bölümü'nde tedavi altına alınırken, motosikletle hastaneye gelen 2 husumetlisi hastanenin içerisine girdi.

 Husumetlisini hastane içinde bıçakladı

Şüphelilerden birisi içeride sağlık çalışanları ve hastalar bulunurken, üzerinde bulunan bıçakla A.Ö.'ye saldırdı. Savurduğu bıçak A.Ö.'nün omuzuna isabet ederken, içerde bulunan sağlık çalışanları ve hastalar korkuyla sağa sola kaçıştı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, polis, bıçaklı saldırganı kısa sürede yakaladı. Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Aktüel

Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

Yerel

Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

"Dur" ihtarına uymadılar polis aracına saldırdılar
“Dur” ihtarına uymadılar polis aracına saldırdılar

Yerel

“Dur” ihtarına uymadılar polis aracına saldırdılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23