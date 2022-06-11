İzmir'de köpek tartışması kanlı bitti

İzmir Bayraklı'nın Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde Ali İhsan K.'nin torununa, Yahya Köşek'in köpeği havladı. Parka götüreceği torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası bir süre görüşmeyen ikili, tekrara karşı karşıya gelince aynı konuyu konuşmaya başladı ve bir anda tartışma alevlendi.

Aile üyeleri kurtarılamadı

Bunu üzerine Ali İhsan K., eve gidip silahını alarak Yahya Köşek, eşi Döngül Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan ve şahsın akrabaları olan 3 aile üyesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheli Ali İhsan K. de gözaltına alındı.

"Olay tamamen köpek yüzünden"

Olayı anlatan Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek, amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı." dedi

Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek, "Annemi ziyarete gelmiştim. Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti." diye konuştu.