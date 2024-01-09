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Gündem İzmir'de Konak-Bostanlı yolcu vapuru yolcu vapuru karaya çarptı
Gündem

İzmir'de Konak-Bostanlı yolcu vapuru yolcu vapuru karaya çarptı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 19:33:00 - 2024-01-09 19:56:33
İzmir'de Konak-Bostanlı yolcu vapuru yolcu vapuru karaya çarptı

İzmir'de Konak-Bostanlı yolcu vapuru karaya çarptı. Konak vapuru, kaptanın rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, taşeron hizmet veren bir kooperatife ait olan ve körfez içi yolcu taşımacılığı yapan "Mustafa Günay" isimli vapur, yaklaşık 85 yolcusuyla Konak İskelesi'ne yanaştığı sırada kontrolden çıktı.

Kıyıdaki kayalara ve sahil bandına vuran vapurun ön bölümü karaya çıktı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ambulans ekipleri ayakta müdahale etti. Diğer yolcular tahliye edildi. Vapur, başka bir vapur tarafından çekilerek kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaptanın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vapurun kontrolden çıkarak sahil bandına çarptığı belirtildi.
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