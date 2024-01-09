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İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:18:00 -
İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şirinyer ile Kemer istasyonu arasında kalan ve yapımı devam eden Konak Küçükada Mahallesi sınırındaki İZBAN istasyonuna ‘Lale’ durağı ismi verilecek. Bu duruma Küçükada Mahalle Muhtarı Sabriye Karakaya ile eşi Ünal Karakaya’dan tepki geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şirinyer ile Kemer istasyonu arasında kalan ve yapımı devam eden Konak Küçükada Mahallesi sınırındaki İZBAN istasyonuna ‘Lale’ durağı ismi verilecek. Bu duruma Küçükada Mahalle Muhtarı Sabriye Karakaya ile eşi Ünal Karakaya’dan tepki geldi.

İzmir Konak'ın Küçükada Mahallesi sınırına İZBAN durağı yapılması için geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan durağa Lale Mahallesi'nin ismini taşıyan 'Lale İstasyonu' konulacağı açıklandı. Küçükada Mahalle Muhtarı Sabriye Karakaya ve eski muhtar olan eşi Ünal Karakaya, istasyonun Küçükada Mahallesi'ne yapıldığını ancak burada hizmete girecek olan durağa komşu mahalle olan 'Lale' ismi verilmesinin yerinde bir karar olmadığını aktardı.

"LALE'YE KARŞIYIZ"

İzmir'deki raylı sistem hatlarındaki duraklara semt isimleri verilirken, burada farklı bir uygulamaya gidildiğinin altını çizen Ünal Karakaya, "Küçükada'ya yapılan durağa, herkesçe bilinen ve içerisinde 6 mahalleyi içinde barındıran Gürçeşme ismi yerine benden bir sonraki mahalle olan Lale'nin isminin verilmesine karşıyız. Konak'taki bütün şehiriçi minibüs hatlarında, belediye otobüslerinin üzerinde, sokak tabelalarında 'Gürçeşme' diye yazar. 81 vilayetimiz 922 ilçemiz Gürçeşme'nin hangi ilde olduğunu bilirken 'Lale Durağı'nın doğru olmayacağını düşünüyorum" dedi.

'CEZALANDIRILIYORUZ'

Herkesin Gürçeşme'yi bildiğini belirten Ünal Karakaya, şunlara dikkat çekti: "Okuryazarlığı olmayan kişi bile Gürçeşme dediniz mi bilir ancak Lale dediğinizde bilmeyen yüzlerce insan var. Biz Küçükada olsun demiyoruz ancak hakkı olan Gürçeşme'dir. İZBAN'a, metroya binin hepsinde semt isimleri yazar. Benim mahalleme yapıldığı halde gidiyorlar bir sonraki mahallenin ismini veriyorlar.

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