İzmir'de koca dehşeti! Sokak ortasında bıçakladı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.



Olay, sabah saatlerinde Çamdibi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula götürdükten sonra evine dönen S.Ş.(26) isimli bir kadın, boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi A.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, A.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı kadın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralanan kadının ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.