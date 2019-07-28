İzmir'de kene can aldı!
Kene nedeniyle ölümlere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'de hemşirelik yapan M.Y isimli kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir'de hayatını kaybetti.28 Temmuz 2019 Pazar 17:39
Balıkesir’de hemşirelik yaptığı öğrenilen M.Y isimli kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de hastaneye kaldırılan M.Y. isimli kadın, hayatını kaybetti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan M.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden hastaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin kesin olarak tanısının konmadığı, M.Y.'nin Balıkesir’de hemşirelik yaptığı öğrenildi.
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