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Yerel İzmir'de kedi fare oyunu! Firari şahıs böyle yakalandı
Yerel

İzmir'de kedi fare oyunu! Firari şahıs böyle yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:39:00 - 2024-04-22 15:42:26

İzmir'in Konak ilçesinde eşi ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi, 3 saat süren bekleyişin ardından nefes kesen operasyonla yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla firari zanlıyı yakalama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin (43) evine gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri de bölgeye konuşlanırken, polislerin adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

FİRARİ ZANLI YAKALANDI 

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Yılmaz D., 3 saatlik bekleyişin ardından apartman boşluğunda durmaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla operasyon düğmesine basan ekipler, Yılmaz D.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Firari zanlının yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılmaz D.'nin polis ekipleri tarafından tutularak camdan içeriye alınma anı saniye saniye kaydedildi. Gerekli yasal işlemleri için adliyeye sevk edilen Yılmaz D., cezaevine gönderildi.

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