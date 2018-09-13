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İzmir'de kaza yapan otomobilde bıçaklanmış cesedi bulundu!

Bornova ilçesinde, park halindeki çekiciye çarparak durabilen otomobilde, bıçaklandığı belirlenen Gerzan Tan'ın cesedi bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:42
İzmir'de kaza yapan otomobilde bıçaklanmış cesedi bulundu!

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi 127 Sokak'ta meydana geldi. Gerzan Tan yönetimindeki otomobil, park halindeki çekiciye çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Gerzan Tan'ın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede Tan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olduğu saptandı.

Bıçaklandıktan sonra hastaneye gitmek isterken fenalaşarak kaza yaptığı sanılan Tan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Gerzan Tan'ı bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:42
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