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Aktüel İzmir'de kaza sonrası kontrolden çıkan araç markete girdi
Aktüel

İzmir'de kaza sonrası kontrolden çıkan araç markete girdi

Marketten çıkan kişinin aracı fark edip son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:04:25 -
İzmir'de kaza sonrası kontrolden çıkan araç markete girdi

İZMİR (AA) - İzmir'de, trafik kazası sonrası kontrolden çıkarak markete giren hafif ticari araç hasara yol açtı.

Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde, Salih A'nın kullandığı 35 KPE 96 plakalı hafif ticari araç, tali yola dönüş yaptığı sırada henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Salih A. idaresindeki araç, kaldırıma çıktıktan sonra markete girdi. Bu sırada marketten çıkmak için kapıya gelen Rıza Çağdağıl aracın üzerine geldiğini farkederek içeri kaçtı.

Kazada yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Market sahibi Oğuzhan Akkaya, AA muhabirine, içeride müşterilerin olduğu sırada bir aracın iş yerine girdiğini belirterek, "Her şey bir anda oldu. Müşterimizden birisi tam dışarı çıkıyordu. Fren sesini duyunca koşarak içeri döndü. Çok şükür yaralanan yok ama iş yerimizde hasar meydana geldi." dedi.

Öte yandan, kaza ve hafif ticari aracın markete girme anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, 35 KPE 96 plakalı araç dönüş yaptığı sırada başka araçla çarpıştıktan sonra markete giriyor. Bu sırada marketten çıkan bir kişi aracın üzerine geldiğini fark edince içeri kaçıyor.


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