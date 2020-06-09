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Aktüel

İzmir'de karaya oturan teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 01:37:44 -
İzmir'de karaya oturan teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde karaya oturan teknelerde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersinli Koyu’nda bir özel teknenin karaya oturduğu ve buraya yardıma gelen bir başka tekneninde karaya oturduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Teknelerde bulunan 4 kişi ekiplerce Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Karaya oturan teknelerde biri yedeklenirken, diğeri ise kullanıcısının yedekleyeceğini bildirmesi üzerine bölgede bırakıldı.

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