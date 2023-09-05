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Sosyal Medya İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti
Sosyal Medya

İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti

Yeniakit Publisher
2023-09-05 10:22:00 -

İzmir Foça'da "Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz." sözleriyle çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadının görüntüsü cep telefonlarına böyle yansıdı...

İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti...

İzmir Foça'da "Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz." sözleriyle çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadının görüntüsü cep telefonlarına böyle yansıdı...

Sosyal medyada kısa süre içerisinde onbinlerce kişi tarafından izlenen videoya tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Yorumlar

muş ovası

atatürkçü değil ebu cehilcisin.

Adem

Neci olduğun önemli değil ama ne olacağını söyleyim Cehennem kütüğü.
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