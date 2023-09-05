İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti
İzmir Foça'da "Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz." sözleriyle çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadının görüntüsü cep telefonlarına böyle yansıdı...
İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti...
İzmir Foça'da "Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz." sözleriyle çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadının görüntüsü cep telefonlarına böyle yansıdı...
Sosyal medyada kısa süre içerisinde onbinlerce kişi tarafından izlenen videoya tepkiler çığ gibi büyüyor.