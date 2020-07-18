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Aktüel

İzmir'de kamyonla taşınan prefabrik evin sokaktan geçebilmesi için çatısı kesildi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:37:35 -
İzmir'de kamyonla taşınan prefabrik evin sokaktan geçebilmesi için çatısı kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, kamyonda yüklü ahşap prefabrik evin sokaktan geçebilmesi için çatısından parça kesildi.

Karaburun'a bağlı Tepeboz Mahallesi Yeniliman mevkisinde, ahşap prefabrik ev taşıyan 35 ULS 01 plakalı kamyon, sokağın dar olmasından dolayı sokaktan geçemedi ve sıkıştı. Bunun üzerine Karaburun merkezden marangoz çağrıldı. Evin çatısından bir bölümün kesilmesiyle, yaklaşık 2,5 saat sonra kamyon yoluna devam etti.

Tepeboz Muhtarı Mihriban Vatanseven, bunun gibi problemleri her zaman yaşadıklarını söyledi. Mevcut sokağın genişletilmesi gerektiğini ya da başka bir yolun açılmasının zorunluluk olduğunu kaydeden Vatanseven, "İlgililerin bu konuyla acil bir şekilde ilgilenmesi gerekiyor." dedi.

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