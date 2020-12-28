İzmir'de kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Örnekköy Mahallesinde Ş.B'nin (40) kullandığı kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oynadığı belirtilen 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, mahalle sakinleri tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne götürüldü.
Berat Kaçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.