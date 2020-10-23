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Aktüel İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:47:31 -
İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selahattin Gönen'in kullandığı 48 LM 496 plakalı motosiklet, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyreden 35 ALY 615 plakalı kamyona çarptı.

Yaralanan Gönen, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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