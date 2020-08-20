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Aktüel İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:27:23 -
İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otoyolda park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Burak İşbilen (27) idaresindeki 35 AOS 30 plakalı motosiklet, İzmir-Aydın Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki 35 ZF 545 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü İşbilen ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Pasenli'nin (35), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İşbilen ve Pasenli'nin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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