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Yerel İzmir'de Kaçakçı Organizatörleri Yakayı Ele Verdi
Yerel

İzmir'de Kaçakçı Organizatörleri Yakayı Ele Verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 13:57:00 - 2024-05-10 14:09:20

İzmir'de yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 373 göçmenin yurtdışına kaçmasına olanak sağlayan 17 şüpheli tutuklandı

İzmir’de 1-10 Mayıs tarihlerinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçışlarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 17’si tutuklandı.

İzmir’de 1-10 Mayıs tarihlerinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında; Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan organizatör şüphelilerinden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonlarda, jandarma ekiplerinin tekerlekli sandalyedeki bir göçmenin taşınmasına yardım ettiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

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