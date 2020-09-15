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Aktüel İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenenlerden birinin cesedi çıkarıldı
Aktüel

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenenlerden birinin cesedi çıkarıldı

İki kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 00:58:36 -
İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenenlerden birinin cesedi çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Kuyudaki 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren ve kuyudaki gazdan zehirlenen 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşan ekipler, cesedi kuyudan çıkardı.

Kuyudaki 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Efes Antik Kenti yakınında Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu kuyudaki gazdan zehirlenmiş, fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkarak Selçuk Devlet Hastanesine başvurmuştu. Türkeş ve Kutlu'nun kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

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