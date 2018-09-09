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İzmir'de kaçak göçmen operasyonu! 45 kişi yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kaçak yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken yakalan 45 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

09 Eylül 2018 Pazar 15:38
İzmir'de kaçak göçmen operasyonu! 45 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı, Seferihisar Doğanbey açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Ekipler tarafından durdurulan botun içerisinde yer alan 18 Orta Afrika, 5 Filistin, 5 Kamerun, 5 Uganda, 4 Togo, 3 Somali, 2 Suriye, 2 Kongo ve 1 Mali uyruklu toplam 45 kişi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:38
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