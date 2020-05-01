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Aktüel

İzmir’de işçi ve emekçilere alkışlı destek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle, İzmir’de balkonlara çıkan vatandaşlar, işçi ve emekçilere alkışlarla destek oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:29:35 -
İzmir’de işçi ve emekçilere alkışlı destek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle, İzmir’de balkonlara çıkan vatandaşlar, işçi ve emekçilere alkışlarla destek oldu.


İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kabul edilerek çeşitli kutlamaların yapıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan işçi sendikaları, ’1 Mayıs akşamı balkonlardayız’ açıklamasında bulundu. Bunun üzerine saatler 21.00’i gösterdiğinde İzmir’in Bornova ilçesinde ikamet eden birçok vatandaş balkonlara çıkarak, alkışlar eşliğinde ’Yaşasın 1 Mayıs’ sloganları atarak, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

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