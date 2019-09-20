0553 313 94 23

İzmir'de ilklerin gecesi! Göztepe zorlandı ama Konyaspor'u geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

20 Eylül 2019 Cuma 22:58
İzmir'de ilklerin gecesi! Göztepe zorlandı ama Konyaspor'u geçti

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, ilk golünü attığı haftada ilk galibiyetine imza attı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Andre Poko'nun kırmızı kart gördüğü Göztepe, 76. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bulduğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı.

Ligde 5 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekibin gol atmasıyla Süper Lig'de gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı.

İlk 4 haftada yenilgisi bulunmayan İttifak Holding Konyaspor ise ilk kez sahadan puansız ayrıldı ve haftayı 6 puanla tamamladı.
Ligde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor yoluna namağlup devam ediyor.

Bu sezonun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten

Ligde ilk 4 haftada gol bulamayan Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Bu sezon Yukatel Denizlispor maçında Soner Aydoğdu ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci penaltı atışını gole çevirdi.

Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardığı müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son golünü geçen sezon MKE Ankaragücü karşısında 84. dakikada Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşundan bulmuştu.

Takımını eksik bırakan Andre Poko, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Göztepe'de sezon başından bu yana yedek bile soyunmayan Cameron Jerome ilk 11'de forma şansı buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:58
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Denizli
  4. Ankara
  5. Göztepe
  6. Göztepe 1-0 Konyaspor
  7. Konyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    1. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    2. Aykut Kocaman: Utanç verici
    3. TFF'den 8 kulübe puan silme cezası
    4. Mısır'da halk meydanlara indi! Polis..
    5. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Barış Doster..
    6. Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen kimdir?
    7. Gündemi sarsacak açıklamayı yaptı!..
    8. İran'dan yaptırımlarla ilgili flaş..
    9. CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili..
    10. İHA düşürdü! Kiev'de eski asker dehşet..
    11. Fırın temizliği nasıl yapılır? Evdeki..
    12. İzmir'de ilklerin gecesi! Göztepe..
    13. TFF şoke eden kararı duyurdu! 8 kulübe..
    14. İstanbul Din Görevlileri'nden..
    15. Neslican Tay hayatını mı kaybetti?..
    16. O ilimizde gösteri ve yürüyüşler 15..
    17. Milan İnter derbisi ne zaman saat..
    18. Valiler kararnamesinin eli kulağında
    19. Mahkemeden Demirtaş ve Yüksekdağ kararı
    20. Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat..
    21. Leicester City Tottenham maçı ne zaman..
    22. Neslican Tay hayatını kaybetti
    23. Darbeci Sisi'yi tedirgin eden çağrı!
    24. Galatasaray'ın rakibi Real Madrid..
    25. Burak Yılmaz'dan Beşiktaşlılara kötü..
    26. Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert..
    27. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    28. Kaçak akaryakıt satan markete operasyon!
    29. Erdoğan'dan sürpriz davet! "Ben de..
    30. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    CHP'yi sarsan anket sonuçları! Kemal Kılıçdaroğlu şoka uğradı
    CHP'yi sarsan anket sonuçları! Kemal Kılıçdaroğlu şoka uğradı
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi
    İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi