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Aktüel

İzmir'de ilçe belediyesinden personele doğum günü izni

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:46:32 -
İzmir'de ilçe belediyesinden personele doğum günü izni

İZMİR (AA) - İzmir'de Tire Belediyesi, çalışanlarına doğum günlerinde bir gün idari izin verilmesi yönünde düzenleme yaptı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, gazetecilere yaptığı açıklamalarda belediyeyi insan odaklı bir anlayışla yönetmeye çalıştıklarını, bu kapsamda bir süre önce kadın personele her ay ilave bir gün izin sağladıklarını kaydetti.

Belediye çalışanlarının doğum günlerinde de idari izinli olması yönünde düzenleme yaptıklarını belirten Duran, personelin doğum gününün hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlaması durumunda izin hakkını ilk mesai gününde kullanabileceğini vurguladı.

Tire Belediyesinin 550 çalışanın bulunuyor.


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