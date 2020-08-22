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Aktüel İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Aktüel

İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 00:09:55 -
İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynaklar Mahallesi'nde, S.B.B. idaresindeki 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İ.D. yönetimindeki 35 ANL 837 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarındaki Ş.D, S.D, B.D, D.D. ile A.M. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan S.B.B. kurtarılamadı.

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