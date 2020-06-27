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Aktüel

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:01:21 -
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeşilova Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul olduğu öğrenilen D.K. ve M.K. ile O.K, B.K, ve K.K. tabanca ile yaralandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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