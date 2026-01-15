İzmir’de ihmal can aldı

Dün akşam saatlerinde Torbalı Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde yürek yakan bir olay yaşandı. 45 E 3077 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Ekinci, aniden bastıran yağışla sulara gömülen alt geçitte mahsur kaldı. Yükselen suların basıncıyla aracın kapılarını açamayan talihsiz adam, aracın içinde çaresizce can verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Facianın yaşandığı bölgede yaşayan mahalle sakinleri, alt geçidin adeta bir ölüm tuzağına dönüştüğünü ifade etti. Olay anına tanıklık eden Ozan Özsoy, daha önce kendi evladının da aynı noktada boğulmaktan son anda kurtarıldığını belirterek şunları söyledi:

"Aslında bu, mahallemizde yaşanan ilk tehlike değil. Daha önce oğlum da aynı noktada büyük bir boğulma tehlikesi atlatmıştı. Okula gittiği servis aracı suya gömülmüş, araç yarıya kadar suyla dolmuştu. Bir arkadaşım yetişip çocuğu omuzlarına alarak korkulukların üzerinden çıkarmayı başardı. Onu eve getirdiğimizde sırılsıklam halini unutamıyorum."

Belediyenin önlem almadığı noktada vatandaşların kendi imkanlarıyla set kurmaya çalıştığını anlatan Özsoy, olay gecesine dair şu kahreden detayları paylaştı:

"Bölgedeki su baskınlarını önlemek adına bazı giriş çıkışlar çöp konteynerleriyle, toprakla veya hafriyatla kapatılıyor. Su bahçelere girmesin diye önlemler alınmaya çalışılıyor. Dün de benzer şekilde şeritler çekilmişti ancak bu durumu fark edemeyen arkadaşımız maalesef o yola girmiş. Suyun basıncı nedeniyle kapıları açamadığı için araçtan çıkamayarak hayatını kaybetmiş. Gördüğümüz kadarıyla ayakları aracın içinde sıkışmış vaziyetteydi."

İhmal kurbanı olan Mehmet Ekinci'nin cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Ekinci'nin cenazesi, Buca Zikirtepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaklar Aile Mezarlığına defnedilecek. Jandarma ekipleri, ihmaller zinciriyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.