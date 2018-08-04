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İzmir'de huzur ve güven uygulaması!

İzmir'de huzur ve güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:24
İzmir'de huzur ve güven uygulaması!

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 11 ilçede umuma açık alanlar ve iş yerlerinde eş zamanlı uygulama yaptı.

5 bin 150 kişinin GBT'sine bakıldı

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 5 bin 150 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.

Uygulamada, bazı suçlardan aranan 73 şüpheli ile "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İş yerleri de denetime tabi tutuldu

Ekipler kontrol ettikleri 102 iş yerinden 26'sı ile ilgili sorumlulara idari para cezası uyguladı.

Araçlarla ilgili çalışmalarda 38 otomobil ve 36 motosiklet kontrol edildi. Söz konusu motosikletlerden birinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca, ruhsatsız 3 silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:24
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. İzmir

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