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Aktüel İzmir'de heyelandan zarar gören evlerde yaşayanlar tedirgin
Aktüel

İzmir'de heyelandan zarar gören evlerde yaşayanlar tedirgin

Mahalle sakinlerinden Sakine Kartal: - "Yağmur yağınca ailecek evimize bir şey olmasın diye nöbet tutuyoruz. 33 ev böyleyiz" - Erdal Bulut: - "Bölgemiz heyelan bölgesi, maddi durumum iyi olsa burada oturmam. Yetkililerden isteğim bize bir konut yapmaları"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:34:51 -
İzmir'de heyelandan zarar gören evlerde yaşayanlar tedirgin

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen hafta 3 gün aralıklarla etkili olan yağışlarda oluşan heyelandan evleri zarar görenler tedirginlik yaşıyor.

Şirintepe ve Güzeltepe mahallelerinin sınırında yer alan çoğunluğu tek katlı 33 evin çatısına ve duvarlarına, yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya ile toprak parçaları zarar verdi.

Mahalle sakinlerinden Sakine Kartal, AA muhabirine, yağışın olduğu gün ani bir sesle irkildiklerini ve çatılarının bir bölümünün, duvarlarının göçtüğünü gördüklerini kaydetti.

Görme engelli bir torunu bulunduğunu ve yardım beklediklerini anlatan Kartal, "Çiğli Belediyesi hala gelmedi. 3 hafta önce yine böyle bir şey yaşadık. Komşumuzun evi zarar gördü." dedi.

Mahalle olarak tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Yağmur yağınca ailecek evimize bir şey olmasın diye nöbet tutuyoruz. 33 ev böyleyiz." ifadelerini kullandı.

- "Maddi durumum iyi olsa oturmam"

Evi zarar görenlerden Erdal Bulut yıllardır korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Bölgemiz heyelan bölgesi. Maddi durumum iyi olsa burada oturmam. Yetkililerden isteğim bize bir konut yapmaları. Bu evde yaşamaktan korkuyorum." dedi.

Ferit Kartal da korkudan evine giremediğini dile getirdi.

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