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İzmir'de HDP'liler Türk bayraklı araca saldırdı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atan PKK sempatizanları, benzin istasyonunda, içerisinde Türk bayrağı olan ve bir kadının kullandığı araca saldırdı.

26 Haziran 2018 Salı 20:36

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla hareket eden bazı çevreler, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin barajı aşmasına destek oldu.

EMANET OYLARIN SONUCU

Öyle ki; Doğu'da oy düşüşü yaşayan HDP, Batı'da artan oylarıyla barajı geçmeyi başardı.

Örgütün siyasi kanadının barajı geçmesi, CHP'nin kalesi olarak İzmir'de de kutlandı. Ancak terör yandaşlarının kutlaması yine saldırılara dönüştü.

TÜRK BAYRAKLI ARACA SALDIRI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atan PKK sempatizanları, benzin istasyonunda içerisinde Türk bayrağı olan ve bir kadının kullandığı araca saldırdı.

Saldırıya uğrayan kadınların da Türk bayraklarıyla seçim kutlamasından döndüğü öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 20:36
  1. İzmir
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. HDP
  4. Teröristbaşı Abdullah Öcalan
  5. Türk bayrağı

YORUM YAZ

  • saddisaddi1 gün önce
    emniyet UYUYIR MU? bUNLARI DERHAL YAKALAYIP. GÖTÜRÜRLER MERKEZE ... YAPIN
  • Hemde Ataturcu izmir'de!?Hemde Ataturcu izmir'de!?1 gün önce
    Pkk hemde Ataturkcu izmir'de arabasinda Turk bayragi bulunduran vatandasi dovuyor? Devlet niye var? Soyunu kurutun o teroristlerin
  • VeliVeli1 gün önce
    Ha hdp ha chp aynı...un laciverdi
  • GolgeAdamGolgeAdam1 gün önce
    Komik olmaya basladi hdp nin chp sayesinde meclise geldigi sallamalarini okumak ))))
  • VatandaşVatandaş1 gün önce
    Alkışlıyoruz chpyi milletçe alkışlıyoruz...
  • suruçsuruç1 gün önce
    devletne iş yapıyor suruçta koca milletvekilinin abisi öldürülüyor devletsen ıorayı yerle yeksan etcen ha olmaz edilmezse edilmezse alırsıng. doğuda üçün birini oy olarak sen üç kuruşluk zibideleri şerefsiz çapulcu it sürüsüne meydanı bırakıyon ,sonra polis asker maaş yattımı diye bakıyor yapamıyosanız bırakcanız o işi ,biz karın tokluğuna göreve talibiz ayıp utanıno gözdağına susmanız hdpkk ya barajı aştırdı seçim bitti ne yaocanız hadi görelim?kkandil sinacar ı boşverin istanbul hatta izmir pkk lojistik merkezi oluyor aloo sesimiz geliyormu?
  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat1 gün önce
    ne ala devlet bir anti terör kumaktan aciz .....abdulhamid hanın projelerini gerçekleştirme yolundasınız evet şindi bu sultanın istkbaratını ve soysuzları nasıl gebertip soyunu kuruttuğunuda araştırın ülkemde bayrağımı kim kaldırabilir
  • muratmurat1 gün önce
    hdp diye bir parti yok.o partinin adı pkk.ve meclise bu defa chp sayesinde girdiler.Bu çok,chp ye oy veren kaç kişi Nihat Genç kadar ulusalcı Kemalist olabilir mesela....Chp yediğin içtğin boğazında dursun. Kim bu vatanın huzursuzluğuna oynuyorsa babamın oğlu da olsa kan kussun kızılcık şerbeti içsin.
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