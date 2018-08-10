İzmir'de ’hayvan nakil aracı’ yazan kamyondan 7 bin litre kaçak mazot çıktı
Bornova ilçesinde, ’canlı hayvan nakil aracı’ yazan bir kamyondan, polisin düzenlendiği operasyonda 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.10 Ağustos 2018 Cuma 16:29
İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda bir kamyonu takibe aldı. Canlı hayvan nakil aracı yazan kamyon, Bornova ilçesindeki Kemalpaşa Caddesi’nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içerisinde 7 bin 200 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.Ç. (41), daha sonrada ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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